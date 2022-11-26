Україна своїм зерном врятує від голоду щонайменше 5 мільйонів людей, - Зеленський

"Наша мета амбітна й конкретна – врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей", - сказав він.

За його словами, на цьому шляху Україна вже зробила перші кроки відправила перші кораблі у середині листопада - 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії.

"Сьогодні завантажується ще одне судно. І це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей в Ефіопії", - сказав він.

Зеленський повідомив, що зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доправлять понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують.

Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни планується відправити з українських портів щонайменше 60 суден - не менше десяти на місяць - до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія.

"Всі вони гостро потребують допомоги. Уявіть: лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті мінімум 5 мільйонів жителів у світі", - додав президент.