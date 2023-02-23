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Україна стане членом НАТО. Британія працює над цим уже зараз, - Сунак

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Великобританія, Четвер 23 лютого 2023 00:45
Україна стане членом НАТО. Британія працює над цим уже зараз, - Сунак Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Україна приєднається до НАТО в майбутньому і над її зближенням з Альянсом Британія працює вже зараз.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Сунак наголосив, що Британія робить все можливе, аби українська армія відповідала стандартам НАТО.

"Я згоден з генсеком НАТО, що Україна стане членом Альянсу. Ми маємо переконатися, що є план для продовження підтримки України не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі. В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, яке відповідає стандартам. А також сумісність усіх сил різних країн", – заявив Сунак.

Він зазначив, що для цього Британія тренує українських пілотів за стандартами НАТО.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але зараз пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

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