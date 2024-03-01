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Україна стане частиною НАТО, але поки не можна сказати, коли саме, - заступник генсека

Фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте поки не можна сказати, коли саме.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Він прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових в Україну. 

"Ми повністю поважаємо право наших союзників висувати нові ідеї. Але у нас в НАТО немає намірів або планів щодо розміщення військ в Україні. Що ми маємо намір робити, так це продовжувати підтримувати Україну й уникати ескалації у відносинах із Росією, що досі нам вдавалося робити цілком задовільно", - заявив заступник генсека.

Джоане підкреслив, що це особливо важливо після того, як Україна почала переговори про вступ до ЄС і наближення до НАТО.

"Ми не можемо сказати, коли саме, але одного разу суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ця війна, ймовірно, триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні та уникати ескалації у відносинах із Росією", - заявив він.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, доки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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