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Україна сподівається, що ЄС знайде рішення щодо ситуації із забороною на імпорт зерна, - посол

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Середа 19 липня 2023 21:27
Україна сподівається, що ЄС знайде рішення щодо ситуації із забороною на імпорт зерна, - посол Фото: Україна сподівається, що ЄС знайде рішення щодо ситуації із забороною на імпорт зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує, що Євросоюз розробить рішення для ситуації із забороною на експорт зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол України в Польщі Василь Зварич.

"Ми вважаємо, що в цій ситуації потрібно діяти не заборонами, а нормальною двосторонньою співпрацею, потрібно знаходити шляхи та можливості, як діяти далі, не застосовуючи жодних обмежувальних заходів", - розповів Зварич.

За його словами, рішення польського уряду заборонити імпорт низки українських товарів разом із транзитом зерна було для України несподіваним. Воно дуже вдарило по українських аграріях, які за тиждень втратили 260 млн доларів.

"Ми вважаємо, що це питання має вирішуватися в рамках ЄС, оскільки торговельні відносини країн Євросоюзу є прерогативою Брюсселя. Тому ми сподіваємося, що в питанні обмежень на українські зернові, що діють до 15 вересня, на рівні Євросоюзу буде знайдено рішення, яке влаштує як наші країни-сусіди, та Україну", - заявив дипломат.

Він зазначив, що не має бути жодних односторонніх обмежень з боку Євросоюзу на українську продукцію.

Що передувало

Нагадаємо, навесні кілька країн-сусідів України в односторонньому порядку запровадили заборону на імпорт та транзит українських товарів. Після цього, вже у травні, Єврокомісія вирішила заборонити імпорт із України для Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії, але зберегти транзит.

Востаннє такі обмеження продовжували 15 вересня. Але п'ять вищезгаданих країн хочуть, щоб такі заходи діяли до кінця 2023 року.

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Польща Румунія Угорщина зерновий коридор Болгария
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