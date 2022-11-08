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Україна скоротила експорт товарів за останній місяць: що стало причиною

Фото: Україна скоротила експорт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна в жовтні 2022 року скоротила експорт за кордон. Падіння спричинило зниження світових цін на продовольчі та промислові товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Загалом вартість українського експорту склала 3,8 млрд доларів. Це на 8,2% менше, ніж у вересні. До цього додалося як зменшення обсягів експорту, так і зниження світових цін на продовольчі та промислові товари. Наразі ми спостерігаємо падіння в металургії. Проте в аграріїв все більш-менш стабільно", - пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За даними прес-служби, обсяги українського експорту у жовтні склали 9,2 млн тонн, що на 4,6% менше, ніж у вересні.

Найбільше падіння обсягів зазнала гірничо-металургійна галузь. Експорт руди скоротився на 286 тисяч тонн у порівнянні з вереснем (-21%). Чавуну експортували на 127 тисяч тонн менше ніж у вересні (-63%). В абсолютних числах експорт по цих товарах: руда - 1,06 млн тонн, чавун - 72,2 тисячі тонн. Для руди - це найнижчий показник з початку року.

У жовтні обсяги ТОП-3 експортованих зернових виглядали так:

  • пшениці - 1,96 млн тонн (+9,7%);
  • кукурудзи - 2,2 млн тонн (+2,7%);
  • ріпак - 0,669 млн тонн (-23%).

В олійно-жировій галузі у жовтні:

  • експорт насіння соняшнику збільшився на 71,1% - до 308 тисяч тонн,
  • експорт олії зменшився на 10,3% - до 454 тисяч тонн;
  • обсяги вивезеного шроту зросли на 9,8% до 390 тисяч тонн.

Соняшникова олія залишилася лідером по виручці - 502 млн доларів. Але це на 14,9% менше, ніж у вересні.

Попри номінальне збільшення обсягів експорту кукурудзи в грошовому вимірі зафіксовано падіння на 2% до 465 млн доларів.

Імпорт

За даними Мінекономіки, український імпорт у жовтні зріс на 2,6% - до 4,6 млрд доларів. При цьому обсяги зменшилися на 3,1% - до 2,01 млн тонн. Лідером за імпортом залишаються нафтопродукти, на які припадає 25% обсягу і 16% вартості.

Загалом за результатами 10 місяців загальний торговельний оборот склав 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд доларів припадає на експорт і 43,4 млрд доларів на імпорт. У порівнянні до 10 місяців 2021 року це відповідно скорочення експорту на 32,3%, а імпорту - на 23,9%.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про намір запропонувати продовжити "зернову угоду", яка розблокувала експорт з Одеси, ще на один рік.

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Міністерство економіки