ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією

Україна, Середа 27 грудня 2023 20:03
UA EN RU
Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією Архівне фото: Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 27 грудня, схвалив взаємне визнання документів про освіту з Румунією.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Зазначається, що сьогодні було затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту.

Вона була оформлена 18 серпня поточного року в Бухаресті.

Що цьому передувало

Ще в лютому повідомлялося, що Україна і Румунія домовилися про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що румунські навчальні заклади визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

У Міносвіти заявляли, що угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія освіта в Україні
NEWS
Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні