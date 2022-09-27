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Україна – Шотландія: анонс матчу Ліги націй

Фото: Богдан Михайліченко проти Джона Макгінна в Глазго (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У рамках фінального туру Ліги націй УЄФА 2022/23 збірна України прийме шотландців у Польщі. Переможець матчу підніметься в Дивізіон A турніру.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Україна – Шотландія

27 вересня, 21:45, Краків, "Краковія", телетрансляція на "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV

Суперники підійшли до вирішального протистояння в усьому розіграші Ліги націй. "Синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб підвищитися у класі. Натомість "Тартанову армію" задовольнить і нічия. Окрема історія – мотив помсти. Збірна України прагне реабілітуватися за фіаско в Глазго, а шотландці ще не сповна отримала сатисфакцію за виліт у відборі до ЧС-2022.

Тренерські штаби обох команд зберігають інтригу щодо моделі гри. Кадрові проблеми та кардинально різні результати української збірної в двох вересневих матчах змушують помізкувати і щодо тактичної схеми, і щодо підбору виконавців. Та все ж, формація з чотирма оборонцями буде меншим ризиком.

Тим часом збірна Шотландії ледь взагалі не залишилася без центрбеків. До безумовного гравця основи Хендрі керманич "Тартанової армії" Кларк змушений поставити або ветерана Галлахера з "Сент-Міррена", або дебютанта Портеуса ("Хіберніан"). А в нападі цілком імовірно доведеться обійтися без хворих Адамса та Дайкса.

Та радіти з кадрових проблем суперника збірній Україні зарано. З одного боку, лави "синьо-жовтих" через травми постраждали не менше. Водночас навіть актуальний підбір виконавців шотландської команди залишається на солідному рівні, особливо в середній лінії.

Дискваліфіковані: Сидорчук – Мактоміней

Травмовані: Бущан, Попов, Соболь, Зінченко, Шапаренко, Коваленко – Маклафлін, Маккена, Хенлі, Тірні, Робертсон, Браун

Під питанням: Хікі, Адамс, Дайкс (усі – Шотландія)

Орієнтовні склади на матч Україна – Шотландія

Україна: Лунін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Ігнатенко – Ярмоленко, Маліновський, Циганков – Довбик

Шотландія: Гордон – Ралстон, Галлахер, Хендрі, Тейлор – Гілмор, Макгрегор – Армстронг, Макгінн, Крісті – Дайкс

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

Висока ціна помилки змусить обидві команди грати обережно. Найімовірніше, гра триватиме до першого забитого м'яча. Велика кількість індивідуальних дуелей, ігрових зіткнень і боротьби на кожному клаптику поля виведе на перший план фізичну готовність. Натомість несприятлива погода, а синоптики обіцяють дощ, підвищить роль стандартів і ударів із дистанції.

До слова, раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій збірних України та Шотландії.

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