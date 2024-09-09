Роналду встановив новий рекорд. Унікум забив майже півсотні збірних – Україні з нюансом

Португальський форвард Кріштіану Роналду у матчі Ліги націй проти Шотландії не лише розміняв десяту сотню власних голів, а й встановив унікальне досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

39-річний нападник уперше в своїй кар'єрі забив м'яч у ворота збірної Шотландії (2:1). Отже, тепер в його активі 132 голи за збірну у ворота 48-ми національних команд, що є світовим рекордом.

Найбільше від Роналду постраждала збірна Люксембургу, у ворота якої він відправив 11 м'ячів. У трійці улюблених збірних португальського голеадора також Швеція та Литва, яким він забив по 7 голів.

УЄФА зібрав цікаву статистику голів Кріша. У перших таймах він забив 55 голів, а у других – 77. Найулюбленішим ігровим відрізком португальця є період з 86-ї хвилини і до фінального свистка. У цей відрізок він відзначився 19-ма голами.

Правою ногою Роналду оформив 73 голи, 31 – лівою, а ще 28 – головою. З гри він відправив у ворота суперників 101 м'яч, 20 – забив з пенальті, 11 – зі штрафних.

Найчастіше головному голеадору збірної Португалії в історії асистували Рікарду Куарежма та Жоау Моутінью – по вісім разів.

Скільки Роналду забив Україні

Збірна України також фігурує серед жертв 5-разового володаря "Золотого м'яча". Щоправда, з показником, яким навіть можна пишатися.

У ворота "синьо-жовтих" грізний бомбардир забив один-єдиний м'яч, та й той – з одинадцятиметрового.

Знаменна подія трапилася в жовтні 2019 року в Києві у матчі відбору до Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка завдяки голам Яремчука та Ярмоленка ще в першому таймі повели 2:0.

Після перерви Кріш один гол відквитав, забивши з "позначки" Пятову. Але для загального успіху гостям цього виявилося замало. Зрештою, Україна перемогла, забезпечивши собі вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.