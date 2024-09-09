Роналду встановив новий рекорд. Унікум забив майже півсотні збірних – Україні з нюансом
Португальський форвард Кріштіану Роналду у матчі Ліги націй проти Шотландії не лише розміняв десяту сотню власних голів, а й встановив унікальне досягнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
39-річний нападник уперше в своїй кар'єрі забив м'яч у ворота збірної Шотландії (2:1). Отже, тепер в його активі 132 голи за збірну у ворота 48-ми національних команд, що є світовим рекордом.
Найбільше від Роналду постраждала збірна Люксембургу, у ворота якої він відправив 11 м'ячів. У трійці улюблених збірних португальського голеадора також Швеція та Литва, яким він забив по 7 голів.
УЄФА зібрав цікаву статистику голів Кріша. У перших таймах він забив 55 голів, а у других – 77. Найулюбленішим ігровим відрізком португальця є період з 86-ї хвилини і до фінального свистка. У цей відрізок він відзначився 19-ма голами.
Правою ногою Роналду оформив 73 голи, 31 – лівою, а ще 28 – головою. З гри він відправив у ворота суперників 101 м'яч, 20 – забив з пенальті, 11 – зі штрафних.
Найчастіше головному голеадору збірної Португалії в історії асистували Рікарду Куарежма та Жоау Моутінью – по вісім разів.
Скільки Роналду забив Україні
Збірна України також фігурує серед жертв 5-разового володаря "Золотого м'яча". Щоправда, з показником, яким навіть можна пишатися.
У ворота "синьо-жовтих" грізний бомбардир забив один-єдиний м'яч, та й той – з одинадцятиметрового.
Знаменна подія трапилася в жовтні 2019 року в Києві у матчі відбору до Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка завдяки голам Яремчука та Ярмоленка ще в першому таймі повели 2:0.
Після перерви Кріш один гол відквитав, забивши з "позначки" Пятову. Але для загального успіху гостям цього виявилося замало. Зрештою, Україна перемогла, забезпечивши собі вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.
До слова, нещодавно Роналду встановив черговий рекорд за межами поля.
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