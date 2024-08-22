Роналду встановив черговий рекорд за межами поля: нагорода не забарилася
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду найшвидше в історії завоював "золоту кнопку" YouTube.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram футболіста.
39-річний португалець напередодні запустив власний канал на популярному сервісі. Усього за півтори години кількість підписників зірки перевищила 1 млн.
Роналду встановив чергове досягнення планетарного масштабу. Він першим у світу отримав "золоту кнопку" всього за 90 хвилин. На ранок же четверга на YouTube-канал UR · Cristiano підписалися понад 15,5 млн користувачів. Нападник залишається рекордсменом за кількістю читачів у Instagram – 636 млн.
Наразі на персональний канал у мережі Роналду завантажив 19 роликів. Зокрема, в одному з відео португалець розібрав власні голи на чемпіонатах Європи. На іншому ж – розкрив спортивні вподобання поза футболом.
Хто такий Кріштіану Роналду
Уродженець португальського острова Мадейра, входить до когорти найвидатніших футболістів в історії. Вихованець лісабонського "Спортінга", на професіональному рівні дебютував у сезоні 2002/03.
У 2003 році він перебрався до МЮ та провів 6 сезонів на Туманному Альбіон. Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три роки провів за туринський "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду титули чемпіона Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип інших індивідуальних нагород.
У січні 2023-го Роналду підписав із аравійським "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Найімовірніше, потім він стане амбасадором заявки Саудівської Аравії на проведення Мундіалю.
До слова, раніше Роналду оновив бомбардирський рекорд чемпіонату Саудівської Аравії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.