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Україна сама має вирішити, як виглядає перемога у війні з Росією, - прем'єр Литви

Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Тільки Україна може вирішити, який вигляд має перемога у війні проти Росії, яка почала повномасштабне вторгнення.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Я думаю, що Україна має вирішити, який вигляд має перемога в цій війні, і без України не повинно бути дискусій про майбутнє України", - заявила вона.

При цьому Шимоніте додала, що передача українських територій Росії створить лише "ілюзію миру".

"Ілюзія миру може бути створена. Це може призвести до припинення вогню на деякий час, але не до миру. Компроміси з Росією (...) дають їй час на переозброєння, перегрупування, оновлення", - підкреслила вона.

Поступки територій України РФ

Днями керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Йенссен заявив, що Україна може вступити в НАТО в обмін на території, захоплені РФ.

За його словами, вже тривають дискусії про майбутній статус України в Північноатлантичному альянсі після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви це спроби зберегти світовий порядок та встановити "поганий світ". Він зазначив, що Росія надалі не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

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