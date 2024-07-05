UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна розширить коридор для торгових суден у Чорному морі за допомогою F-16, - командувач ВМС

Фото: Олексій Неїжпапа (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Постачання Україні винищувачів F-16 американського виробництва, яке, як очікується, відбудеться найближчим часом, дозволить позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем.

Про це заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено", - сказав він.

За словами Неїжпапи, з урахуванням атак та ударів морських безпілотників російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч кв. км.

Він додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює лише морські перевезення з трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон, проте це неможливо. Він послався на контроль Росії над Кінбурнською косою, яка виступає вздовж цього маршруту.

За його словами, у деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів.

 

Дії України в Чорному морі дозволили їй створити та забезпечити власний судноплавний коридор без схвалення Росії після того, як Москва вийшла з військової угоди про експорт продовольства, укладеної за посередництвом ООН минулого року.

Середньомісячні потужності морського коридору становлять близько 7 млн тонн. За прогнозом НБУ, це дозволить аграріям вивезти всю продукцію, призначену для експорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні