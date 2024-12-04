Україна розширила виробництво ракет "Нептун", а "Паляниця" вийшла в серію

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, минулого місяця український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат, а також артилерійських снарядів.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про виступ президента щодо української зброї.

Зауважимо також, що вчора президент Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема підіймалась тема ракетної програми України.

Водночас варто зауважити, що, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні було розроблено три аналоги китайського дрона Mavic.

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