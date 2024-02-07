Україна розраховує закріпити скасування мита на товари в угоді про асоціацію з ЄС, - Шмигаль

Україна розраховує закріпити скасування мита на товари в угоді про асоціацію з ЄС. Зокрема, це рішення до червня 2025 року вже підтримала Єврокомісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час прес-конференції з високим представником Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

"Ми не лише очікуємо швидкого схвалення цієї ініціативи (скасування мита на товари з України - ред.) усіма інституціями ЄС, але і вважаємо важливим закріпити такий - повністю вільний - режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торговельних відносинах з Європейським Союзом. Сподіваюсь, що відповідні переговори зможуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації", - зазначив він.

Голова уряду додав, що головна мета наразі інтегрувати Україну до внутрішнього ринку ЄС.

"Ми бачимо, що надто різкі зміни в торговельних потоках можуть викликати непорозуміння. Тому наше спільне завдання - забезпечити відкриту і безбарʼєрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і з ЄС", - додав він.

З тих самих причин, як підкреслив прем'єр, вкрай важливо продовження дії Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

"Це те, що ми називаємо "транспортним безвізом" і це те, що суттєво покращує логістику між Україною та ЄС. Я хочу наголосити, що такий підхід вигідний і для Європейського Союзу. Європейські виробники збільшують експорт в Україну, а їх витрати на логістику при цьому не будуть зростати. Україна готова шукати розумні компроміси та діяти на основі економічного прагматизму. Впевнений, що ми разом можемо знайти необхідні рішення", - констатував Шмигаль.

Скасування мита для товарів з України

Шмигаль вже привітав рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію, яке разом із угодою про асоціацію забезпечить Україні так званий "економічний безвіз".

Нагадаємо, в кінці січня РБК-Україна писало, що Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Але разом з тим були запропоновані обмеження щодо імпорту.

Так, у заяві ЄК йшлося, що для чотирьох видів продукції з України м'ясо птиці, яйця і цукор) передбачається механізм "екстреного гальмування", щоб стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів у 2022-2023 роках. Це передбачає, що у разі перевищення обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.