Україна розповість про російські злочини проти українських дітей на Радбезі ООН.

"Натаніель Реймонд, Виконавчий директор Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії та член Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, детально розповість про звіт Гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL) при Школі громадського здоров’я Єльського університету, нововиявлену державну програму примусового всиновлення українських дітей в рф. Ці злочини раніше не були задокументовані. Наша команда ініціативи Bring Kids Back UA продемонструє масштаб інших злочинів, які Росія вчиняє щодо українських дітей", - заявила операційна директорка Bring Kids Back UA.

За її словами, цей звіт є доказом грубого порушення міжнародного права, принципів людяності та поваги до прав дитини. Він деталізує злочини, які раніше не були задокументовані у такому масштабі.

"Дослідники надають факти, що викривають брехню росіян про бажання повернути дітей в Україну. Політика усиновлення не є тимчасовою. Українські діти в російських родинах позбавлені можливості дізнатися правду про своє походження, а контакти зі справжніми рідними повністю заборонені. Представлені у звіті факти та інші злочини проти дітей будуть предметом обговорення на засіданні Ради Безпеки ООН, призначеного на 4 грудня 2024 року", - наголосила Зарівна.

Нагадаємо, сьогодні новий звіт Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії (Yale HRL) Систематична програма Росії з примусового усиновлення та опіки над дітьми з України надав докази системної політики усиновлення та встановлення опіки російськими громадянам над дітьми, депортованими з України.

Згідно зі звітом, після цього країна-агресор розміщує дітей в інституційних закладах на своїй території, вносить щонайменше у три федеральні бази всиновлення та влаштовує до сімей російських громадян.

Bring Kids Back UA - ініціатива президента Володимира Зеленського, яка об'єднує зусилля українського уряду, громадського сектору, партнерських країн та міжнародних організацій для пошуку, повернення та реінтеграції українських дітей, депортованих чи примусово переміщених у Росію та на тимчасово окуповані нею території.