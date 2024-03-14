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Україна розпочала переговори про угоду щодо гарантій безпеки з Латвією

Фото: Україна розпочала переговори про угоду щодо гарантій безпеки з Латвією (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна і Латвія розпочали переговори, метою яких є укладання угоди щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Переговори провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Також до української делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей України.

У ході діалогу сторони окреслили зміст угоди, ключові елементи та тематичні блоки. Було погоджено графік подальших переговорів.

Угоди про гарантії безпеки

Нагадаємо, станом зараз Україна веде переговори про гарантії безпеки з: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

При цьому вже підписані угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

Нагадаємо, Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримали французьку стратегію підтримки України та підписану нещодавно угоду про гарантії безпеки.

Це було символічним голосуванням, оскільки ратифікації такої угоди не передбачено.

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Ігор ЖовкваЛатвіяОфіс президентаДопомога УкраїніГарантії безпеки