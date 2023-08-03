Україна розпочала переговори з США щодо гарантій безпеки

Такі гарантії передбачені Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки - наш найбільший стратегічний партнер - стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес", - зауважує він.

Єрмак додав, що у такий спосіб українська сторона створює "успішну модель і для інших партнерів".

Зазначається, що гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включаючи ЄС та НАТО, що є кінцевою метою та надійною гарантією безпеки.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.

Серед тих, хто вже доєднався до декларації, - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Більше про гарантії безпеки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.