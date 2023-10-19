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Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Францією

Київ, Четвер 19 жовтня 2023 20:24
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Україна розпочала переговори про гарантії безпеки з Францією Фото: Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Францією (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники провели перший раунд переговорів з представниками Франції про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. До неї увійшли заступник голови ОП Роман Машовець та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

У відомстві уточнюють, що сторони погодили план подальших двосторонніх переговорів та порядок координації щодо гарантій безпеки найближчим часом.

"Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів з Францією як країною - засновником Європейського союзу і НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначив Жовква.

У ОП нагадують, що Франція стала п'ятою державою G7 після США, Великої Британії, Канади та Японії, з якою Україна розпочала такі двосторонні переговори.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, українські офіційні особи неодноразово наголошували, що нашій країні необхідні гарантії безпеки.

Вони дозволять не допустити повторного вторгнення Росії після того, як завершиться війни, але Україна ще не буде членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України. До неї вже приєдналися 29 країн.

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