Україна розірвала всі зв’язки зі Сходом, наш єдиний шлях - до ЄС, - Риженков
Найбільший виклик для України зараз - дефіцит робочої сили, а для приватних інвесторів - воєнні ризики, які унеможливлюють залучення інвестицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова італійському La Repubblica.
Він висловив вдячність за 10 млрд євро, виділення яких Україні було погоджено під час проведення конференції. Водночас, він зауважив: цієї суми недостатньо для відновлення, а залучення приватних інвестицій наразі практично неможливе.
"Я можу лише подякувати Європі за надані кошти. Але 10 млрд - це лише 2% від того, що нам потрібно для відбудови країни. І доки триватиме війна, рівень ризику залишатиметься надто високим, щоб залучити приватних інвесторів. Лише підтримки з боку інституцій недостатньо", - підкреслив Риженков.
Він також розповів, що найбільш дефіцитним ресурсом для компанії є працівники: лише в "Метінвесті" зараз відкрито 4 000 вакансій. Ще 8 000 працівників служать у ЗСУ - це п’ята частина всього персоналу.
"Як компанія, завдяки нашій директорці зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяні Петрук, ми активно працюємо над тим, щоб надати можливості з працевлаштування ветеранам, які повертаються з фронту, а також жінок і молоді, адже саме вони - майбутнє нашої країни", - переконаний він.
За словами Риженкова, за час війни українці продемонстрували вражаючу стійкість і здатність до адаптації: і ті, хто залишились в Україні, навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи.
"Уся Україна відкрилася Заходу так, як ніколи раніше. І хоча для вступу до Європейського Союзу може знадобитися ще кілька років, розрив зі Сходом уже відбувся", - резюмував Риженков.
Як відомо, "Метінвест" є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала понад 28 млрд гривень інвестицій.
Крім того, її назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.
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