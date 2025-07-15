Україна розірвала всі зв’язки зі Сходом, наш єдиний шлях - до ЄС, - Риженков

Найбільший виклик для України зараз - дефіцит робочої сили, а для приватних інвесторів - воєнні ризики, які унеможливлюють залучення інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова італійському La Repubblica .

Він висловив вдячність за 10 млрд євро, виділення яких Україні було погоджено під час проведення конференції. Водночас, він зауважив: цієї суми недостатньо для відновлення, а залучення приватних інвестицій наразі практично неможливе.

"Я можу лише подякувати Європі за надані кошти. Але 10 млрд - це лише 2% від того, що нам потрібно для відбудови країни. І доки триватиме війна, рівень ризику залишатиметься надто високим, щоб залучити приватних інвесторів. Лише підтримки з боку інституцій недостатньо", - підкреслив Риженков.

Він також розповів, що найбільш дефіцитним ресурсом для компанії є працівники: лише в "Метінвесті" зараз відкрито 4 000 вакансій. Ще 8 000 працівників служать у ЗСУ - це п’ята частина всього персоналу.

"Як компанія, завдяки нашій директорці зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяні Петрук, ми активно працюємо над тим, щоб надати можливості з працевлаштування ветеранам, які повертаються з фронту, а також жінок і молоді, адже саме вони - майбутнє нашої країни", - переконаний він.

За словами Риженкова, за час війни українці продемонстрували вражаючу стійкість і здатність до адаптації: і ті, хто залишились в Україні, навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи.

"Уся Україна відкрилася Заходу так, як ніколи раніше. І хоча для вступу до Європейського Союзу може знадобитися ще кілька років, розрив зі Сходом уже відбувся", - резюмував Риженков.

Як відомо, "Метінвест" є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала понад 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, її назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.