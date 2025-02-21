Україна ризикує втратити життєво важливі препарати через нове регулювання фармринку, - фонд "Таблеточки"

"В контексті лікарських засобів аналог – не завжди означає такий самий. Іноді навіть та сама речовина, в тих самих дозуванні та формі, але від іншого виробника, може працювати гірше, ніж оригінальний препарат. Окремо слід зазначити вміст домішок і допоміжних речовин. Дешевші препарати можуть означати вищий ризик непереносимості чи алергічних реакцій. Я знаю кілька випадків, коли лікарі масово відмовлялись використовувати дешеві препарати, які надходили за державними закупівлями, саме через це. Якщо в Україні місце оригінальних препаратів займуть дешеві дженерики, можемо очікувати зниження якості життя під час та після лікування", – сказав Биков.

Він також застеріг, що нові правила регулювання фармацевтичного ринку можуть спровокувати зникнення з ринку життєво важливих ліків, особливо імпортних, оскільки виробники можуть втратити інтерес до українського ринку через невигідні умови. За його словами, виробники отримали сигнал не про комфортні умови виходу на ринок, а застереження, у підсумку ні нові ліки, ні нові протоколи найближчим часом не зʼявляться

"Точно можна сказати лише одне – наш ринок стане менш цікавим для більшості поважних фармацевтичних компаній", – наголосив Биков.

На його думку, замість того щоб лікарські засоби стали доступніші і дешевші, може бути зворотній ефект - зникнення вартісних препаратів з офіційного українського ринку та їх здорожчання на ринку чорному.

Аби запобігти негативним наслідкам, він пропонує замість адміністративних обмежень спростити вихід на ринок для нових ліків, визнати реєстрацію в ЄС достатньою для ввезення препаратів в Україну, а також запровадити систему Track&Trace для боротьби з підробками. Такий підхід, на думку Бикова, збільшить пропозицію, що стимулюватиме ріст конкуренції, а отже, зниження цін.