Україна ризикує втратити експорт до ЄС через зволікання з відтермінуванням CBAM, - ЕВА

Він застеріг, що без офіційного запиту до Єврокомісії Україна ризикує втратити частину свого експорту до країн ЄС уже з початку 2026 року: "Зараз вже багато асоціацій звертаються до уряду з цим питанням – бо поставки до країн ЄС з 01 січня вже будуть включати вуглецевий податок".

За словами Зінченка, Асоціація у квітні звернулася до Єврокомісії із запитом щодо статусу перемовин з Україною по CBAM і отримала однозначну відповідь.

"У квітні ЄБА звернулася до Єврокомісії та отримала відповідь, що Україна не зверталася щодо відтермінування СВАМ", - додає він.

Зінченко також підкреслив, що реалізація такої процедури вимагає багатоетапного процесу, а згаяний час означатиме втрати для економіки в найближчому майбутньому.

"Цей процедурний ланцюжок передбачає, що будь-яке остаточне рішення зіткнеться зі значними бюрократичними термінами", - заявив Зінченко.

Також, за словами Зінченка, в Україні досі відсутня будь-яка стратегія чи policy paper щодо впровадження CBAM.

"До речі - немає жодного офіційного документу, стратегії, policy paper стосовно СВАМ в Україні! В усіх країнах торговельних партнерів ЄС їх вже десятки на різних рівнях", - говорить експерт.

На думку Зінченка, наразі відповідальність неправильно розподілена між відомствами. "Чомусь в Україні цим питанням опікується Міндовкілля, хоча це питання торгівлі і Мінекономіки", - додає він.

Зволікання з офіційним запуском переговорів, на його думку, ставить під загрозу доступ до одного з ключових ринків збуту.

Нагадаємо, заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що наразі уряд готує офіційні звернення до Єврокомісії з проханням надати винятки у застосуванні CBAM як для України загалом, так і окремо для експорту електроенергії.