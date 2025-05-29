Україна ризикує втратити 4,8% ВВП і 73 тисячі робочих місць, якщо не відтермінує СВАМ, - експерт

"CBAM створює найбільшу загрозу втрати конкурентоспроможності для виробників чавуну та сталі, що складають 93% експорту України, який підпадає під дію цього механізму з 1 січня 2026 року", – заявив Омельченко.

За його словами, навіть попри те, що на першому етапі CBAM охоплює лише 2% вітчизняної енергетики, з повоєнним відновленням інфраструктури цей показник може різко зрости.

"Експорт електроенергії відіграє не тільки виключно комерційну роль, але також має значення для збалансування всієї енергосистеми в умовах гострого дефіциту балансуючих потужностей та відсутності систем накопичування енергії", – підкреслив експерт.

Він додав, що, за попередніми оцінками, українська економіка втратить близько 4,8% ВВП. Обсяги експорту до ЄС можуть скоротитися на 7,8%, а індекс продукції переробної промисловості впасти на 13,1%.

Це означає втрату приблизно 73,1 тисячі робочих місць та до 3 млрд доларів податкових надходжень.



"На жаль, уряд ще дотепер недооцінює загрозу CBAM для української економіки й немає переговорної стратегії із ЄС з цієї проблеми. Так, ведуться окремі розмови на рівні окремих представників Уряду із Брюсселем, але цього явно недостатньо", – констатував Омельченко.

Він розкритикував підхід, згідно з яким CBAM вважається питанням виключно Міндовкілля, назвавши це "очевидною короткозорістю". За його словами, переговори щодо інтеграції в ЄС та відтермінування CBAM - це різні процеси, і останній стосується передусім торгівлі. Він вважає, що драйвером процесу повинно стати Мінекономіки, а переговори мають вестися на найвищому рівні.

Раніше політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда наголосив, що відтермінування СВАМ є запорукою повоєнного економічного розвитку України.