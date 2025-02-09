Україна ризикує увійти у весняний сезон із рекордно низькими запасами газу, - нардеп
Україна ризикує увійти у весняний сезон із рекордно низькими запасами газу, а "Нафтогаз", замість завчасного наповнення сховищ, змушений закуповувати паливо за завищеними цінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
народного депутата, першого заступника голови парламентського комітету з питань енергетики Олексія Кучеренка.
"Поки я абсолютно дійсно констатую, що НАК Нафтогаз замість того, щоб влітку закачати газ по 300, зараз купує по 700 доларів за 1000 кубів приблизно. Задаю питання риторичне. Ви ж всі розумієте, що це ляже на його фінансовий стан. Так. На собівартість цього газу, і все це вивелиться потім в ціні на газ для споживачів", - підкреслив він.
Він додав, що головним провалом компанії стала зірвана програма "20 на 20", яка мала б довести газовидобуток до 20 млрд кубометрів.
"Бо якби у нас зараз було б 20 млрд кубів видобутку нафтогазівського і ще п'ять приватного, як це і було на 19-й рік, там на 20-й десь 5 кубів млрд кубів, в нас би було 25 млрд кубів. А ми зараз споживаємо 19-20, в нас би взагалі проблеми не було", - наголосив Кучеренко.
Ситуація із запасами газу також викликає серйозні побоювання. За словами депутата, запасів газу вистачить до березня, але вони будуть рекордно мінімальними. Окремо він наголосив, що у разі дефіциту першими постраждають промислові підприємства, що вплине на економіку.
"Думаю, будуть обмежувати точно не населення і не Теплокомуненерго, будуть промисловість обмежувати, розумієте, що так само відобразиться на фінансовій ситуації, на економічній ситуації в країні", - підсумував депутат.
Крім того, загрозу для газової безпеки створюють російські атаки на інфраструктуру.
"Це дуже залежить і від іншого фактору, щоб в нас, не дай Боже, нічого там з видобутком відбулося, бо є такі побоювання, що будь-які успішні дії ворога або напівуспішні стосовно нашого видобутку, вони можуть скоротити добовий видобуток, і ці проблеми загостряться", - попередив Кучеренко.
Нагадаємо, минулого місяця росія атакувала газову інфраструктуру України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російські атаки сильно впливають на видобуток.
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