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Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року, - Міненерго

П'ятниця 11 жовтня 2024 09:15
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Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року, - Міненерго Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна до кінця року отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 ГВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі.

Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт.

До розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності.

Уряд створив усі інвестиційні умови і максимально спростив дозвільні процедури для прискореної розбудови розподіленої генерації.

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