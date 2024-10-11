ua en ru
Пт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года, - Минэнерго

Пятница 11 октября 2024 09:15
UA EN RU
Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года, - Минэнерго Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети.

Не все поступающее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт.

К развитию распределенного поколения привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.

Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго
NEWS
Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономичекая бронь"
Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономичекая бронь"
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медавака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медавака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском