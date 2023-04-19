Україна на "Рамштайні-11" закликатиме до термінових поставок ракет для ППО, - Financial Times

За словами трьох офіційних осіб, поінформованих про підготовку, Київ наполягатиме на тому, щоб союзники "поповнили запаси" на зустрічі "Рамштайн" у п'ятницю.

Як пише видання, на Заході побоюються, що без належної протиповітряної оборони "давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі".

Так, як уточнюється у статті, нещодавні постачання винищувачів МіГ в Україну "частково призначені для пом'якшення загрози з боку великої повітряної потужності Росії, яка досі недостатньо використовується". Але "Київ відчайдушно потребує більшої кількості ракет", здатних збивати винищувачі.

"Тема протиповітряної оборони малої дальності дедалі частіше піднімається українцями", - сказав один європейський чиновник.

Джерела видання заявили, що "виглядає похмуро" перспектива російських бомбардувань некерованими боєприпасами, скинутими з літаків. Вони стверджують, що якщо окупантам таке вдасться, то "Україна матиме проблеми".

Західна розвідка, якою цього року поділилися союзники по НАТО, попередила, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні.

Це викликало негайне зростання коштів протиповітряної оборони, у тому числі за рахунок пакету підтримки США на 2 мільярди доларів, про який було оголошено наприкінці лютого.

Згідно з документами, з якими ознайомилася Financial Times, наприкінці лютого США оцінили, що до 23 травня здатність України захищати свої війська на передовій буде "повністю знижена".

Як розповіло одне з джерел, це підвищує ризик того, що як тільки розпочнеться український контрнаступ, "Україна вже не зможе підтримувати контроль над власним небом".

"Це зробило б її сили "дуже вразливими" і, що не менш важливо, дозволило б російським ВКС "проникнути в будь-яку точку України, куди вони забажають", - додав він.

Як пише FT, навіть за адекватних постачань зенітних боєприпасів Україна, як і раніше, зіткнеться з серйозною проблемою проведення давно запланованого контрнаступу, спрямованого на витіснення Росії з південно-східних районів країни.

Нагадаємо, як раніше анонсували в США наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.