Україна пройшла зиму без відключень завдяки злагодженій роботі енергетиків, – депутат

"Попри всі побоювання та песимістичні прогнози, Міністерство енергетики забезпечило стабільну роботу енергосистеми. Це результат грамотно організованої підготовки до зимового періоду", – зазначив він.

За словами Нагорняка, вчасно проведені ремонти, забезпечення паливом, формування запасів резервного обладнання та чітка координація роботи енергосистеми стали ключовими факторами успішного проходження зими.

"Усі 9 з 9 атомних енергоблоків працювали протягом усього зимового періоду, що забезпечило стабільне електропостачання. Крім того, Міністерство забезпечило ресурси для відновлення 5 ГВт потужностей, знищених російськими обстрілами, а також створення додаткових 835 МВт розподіленої генерації", – наголосив депутат.

Він також підкреслив, що, незважаючи на щоденні атаки з боку Росії, енергетики змогли втримати ситуацію під контролем і уникнути масштабних відключень.

"Росія практично щодня продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, однак завдяки ефективній роботі Міненерго та енергокомпаній українці пройшли зиму без критичних перебоїв у постачанні електроенергії", – підсумував Нагорняк.