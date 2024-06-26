Україна не програла збірній Бельгії вирішальний матч, але вилетіла з Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група E, 3-й тур

Україна – Бельгія – 0:0

Сергій Ребров прогнозовано випустив із перших хвилин трьох центрбеків. Сваток зайняв позицію між Забарним і Матвієнком, щоб стримувати бельгійця Лукаку. Натомість здивував тренер і сміливим кроком, випустивши відразу двох нападників – Яремчука та Довбика.

Розрахунок тренерського штабу був зрозумілим. Поруч із компактною грою в обороні "синьо-жовті" не відмовилися від атакувальних дій. Водночас дует форвардів отримав додаткові ролі перших "оборонців", нав'язуючи пресинг на чужій половині поля.

Розпочали команди обережно. "Червоні дияволи" спробули зрозуміти, як гратиме збірна України. На 7-й хвилині пройшла передача Де Брюйне на Лукаку, але той не зміг пробити Трубіна. Підопічні Реброва вперше потурбували Кастельса в середині тайму. Спершу Яремчук розім'яв кіпера пострілом із-за меж штрафного, а Довбик згодом відправив м'яч поруч зі стійкою.

У відповідь Теат наважився на удар із дистанції, але м'яч пройшов далеко від рамки воріт. Натомість Де Брюйне спробував упіймати Трубіна під час стандарту, пробивши зі штрафного замість очікуваного навісу – повз ворота. Під завісу тайму активніше атакувала українська збірна. Судаков із меж штрафного пробив у руки воротарю, а Яремчук із вигідної позиції прострілив на Довбика (невдало), хоча удар здавався кращим варіантом.

Зі стартом другої половини Бельгія додала в активності. Підопічні Доменіко Тедеско спробували зачинити "синьо-жовтих" на власній половині. Утім, запам'яталися в перші хвилини хіба що заблокованим ударом Тілеманса після прориву Доку.

Закінчився цей відрізок негативним наслідком для збірної України. Миколенко в одному з епізодів зіграв самовіддано, але зазнав ушкодження і попросив заміну. Штаб Реброва вирішив не змінювати ігрову схему, відрядивши на лівий фланг оборони Зінченка. Саме він закривав цю позицію, поки основний Миколенко був травмований.

На 65-й хвилині після непорозуміння українців у центрі поля бельгійці розігнали швидку атаку. Лукаку опинився з м'ячем на куті штрафного проти Сватка, а коли побачив наближення Забарного вирішив бити. На щастя, постріл вийшов тренувальним для Трубіна. А схожий епізод за кілька хвилин завершився заблокованим ударом Карраско.

На 74-й хвилині бельгійській збірній вдалася класна атака, на фініші якої Карраско потужно пробив із лінії штрафного – Трубін парирував постріл ветерана, а потім Сваток ще й заблокував добивання. У відповідь Довбик утік на ворота "червоних дияволів", але затягнув із ударом і втратив момент. Утім, у наступному епізоді пробив у Кастельса в ближньому бою.

На 83-й хвилині "синьо-жовті" виконали два кутових. У першій спробі Маліновський ледь не поцілив у ближній кут прямим ударом від прапорця – Кастельс в останній момент встиг зреагувати. А в другому Степаненко головою пробив над воротами. У відповідь Бакайоко не скористався супершансом, відправивши м'яч повз рамку в контратаці бельгійців.

Гольовий момент на першій доданій змарнувала збірна України. Судаков опинився на ударній позиції на вході в штрафний майданчик, однак пробив у руки Кастельсу. Як виявилося, ця можливість змінити рахунок була останньою для "синьо-жовтих". Команда Реброва набрала 4 пункти в групі E, як і три інші команди, але фінішувала останньою через гірші додаткові показники.