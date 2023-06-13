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Україна продовжує втрачати валютну виручку від експорту чорних металів

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Вівторок 13 червня 2023 15:32
Україна продовжує втрачати валютну виручку від експорту чорних металів Фото: Україна продовжує втрачати валютну виручку від експорту чорних металів  (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Металургійні підприємства України в січні-травні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів на 60,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1 млрд 136,465 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно зі статистикою, на чорні метали за цей період припало 6,91% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 14,8% за січень-травень-2022.

При цьому Україна за п’ять місяців поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 46,3% - до $485,619 млн. У травні ввезено продукції на $124,560 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України за січень-квітень 2023 року скоротили надходження від експорту чорних металів у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $823,406 млн. Крім того, 2022 року Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.

Раніше виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак заявила, що ключовим фактором у відновленні української промисловості є розблокування роботи морських портів, що розширить можливості експорту сировини. Від цього залежать також доходи бюджету: через блокування портів Україна втрачає $170 мільйонів щодня.

У свою чергу перший заступник голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", що входить до складу групи компаній Ferrexpo, Дмитро Спатар заявив, що через блокування морських портів логістичні ланцюжки порушились, а вартість доставки подекуди зросла у декілька разів.

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