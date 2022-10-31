UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна продовжує виконувати "зернову угоду", - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Хочу нагадати, що в "зерновій ініціативі" існує дві паралельні домовленості або два документи. Перший - тристоронній документ Україна-ООН та Туреччина. Тут від трьох суб'єктів я не чув, щоб хтось з чимось був не згоден і хтось хотів би призупинити "зернову ініціативу". Тож тут ми продовжуємо, як утрьох і домовлялися", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що інший документ підписали між собою Туреччина, Росія та ООН.

"Я не впевнений, що той документ Туреччина чи ООН порушили, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб принести голод до країн Африки чи Азії. Так що, безумовно, те, що Росія каже - що вона виходить з цієї ініціативи, каже, що вона виходить з домовленості тих трьох сторін. А це каже про те, що саме вона порушує їх домовленості", - додав президент.

Зеленський висловив сподівання, що світ зможе "заспокоїти" риторику росіян щодо виходу з "зернової угоди".

"Ми зі свого боку продовжуємо "зернову ініціативу", тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність на ринку харчової продукції", - наголосив голова української держави.

Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООНРосійська ФедераціяТурция