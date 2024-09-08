Україна продовжує успішно адаптувати та розвивати свою РЕБ проти дронів РФ, - ISW

Як повідомлялося раніше, Іран нещодавно поставив Росії понад 200 ракет Fateh-360. Ймовірно, що РФ використатиме їх для атаки по інфраструктурі України.

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