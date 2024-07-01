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Україна продовжить поступову валютну лібералізацію

Фото: Україна продовжить поступову валютну лібералізацію  (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

"Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики в рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, в тому числі за допомогою даних на рівні банків", - йдеться в ньому. 
 
Зазначається, що нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження дозволивши, зокрема, репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик. 
 
Наголошується, що ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну враховуючи оцінки макроекономічних умов та перспектив. 
 
Раніше в Європейській бізнес-асоціації заявляли, що послаблення Національним банком України валютних обмежень – це позитивний крок для залучення майбутніх інвестицій в Україну.

Також для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по «старим» заборгованостям в рамках подальшої валютної лібералізації.

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