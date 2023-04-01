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Україна припинить фінансувати дефіцит бюджету за рахунок "друкарського верстата", - Меморандум із МВФ

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Україна, Субота 01 квітня 2023 11:37
Україна припинить фінансувати дефіцит бюджету за рахунок "друкарського верстата", - Меморандум із МВФ Фото: Україна пообіцяла МВФ припинити друкувати гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася не використати незабезпечену емісію гривні для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми віддані відмові від грошового фінансування… Ми зобов'язуємось ліквідувати його у 2023 році", - йдеться у документі.

Як зазначається у документі, грошове фінансування дефіциту несе значні ризики цінової стабільності. 2022 року його обсяг становив 400 млрд гривень.

Якщо виникнуть несподівані критичні потреби у фінансуванні чи затримки у зовнішніх виплатах, українська влада має намір розглянути додаткові заходи, такі як зняття надлишкових державних депозитів, а також запозичення додаткових коштів на ринку державного боргу.

"Ми будемо вимагати грошове фінансування у НБУ тільки в крайньому випадку і в строго обмежених обсягах", - йдеться в меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

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МВФ Національний банк України
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