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Украина прекратит финансировать дефицит бюджета за счет "печатного станка", - Меморандум с МВФ

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 11:37
Украина прекратит финансировать дефицит бюджета за счет "печатного станка", - Меморандум с МВФ Фото: Украина пообещала МВФ прекратить печатать гривну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались не использовать необеспеченную эмиссию гривны для финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы привержены отказу от денежного финансирования… Мы обязуемся ликвидировать его в 2023 году ", - говорится в документе.

Как отмечается в документе, денежное финансирование дефицита несет значительные риски для ценовой стабильности. В 2022 году его объем составил 400 млрд гривен.

Если возникнут неожиданные критические потребности в финансировании или задержки во внешних выплатах, украинские власти намерены рассмотреть дополнительные меры, такие как снятие избыточных государственных депозитов, а также заимствования дополнительных средств на рынке государственного долга.

"Мы будем запрашивать денежное финансирование у НБУ только в крайнем случае и в строго ограниченных объемах", - говорится в меморандуме.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

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МВФ Национальный банк Украины
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