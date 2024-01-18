Україна працює над продовженням "економічного безвізу" з ЄС: питання обговорять з Польщею

Глава українського уряду нагадав, що завдяки "економічному безвізу" український бізнес зможе і надалі продавати свої товари до країн ЄС без будь-яких квот, мит чи тарифів.

За словами Шмигаля, наша країна очікує на конструктивну позицію з цього питання серед сусідів.

"Говоритимемо про це з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час його запланованого візиту в Україну цього місяця", - зазначив він.

Глава українського уряду нагадав, що припинення блокади кордону з боку Польщі демонструє здатність знаходити спільну мову у всіх важливих для країн питаннях. Це можливо, коли першому місці не політична доцільність чи популізм, а прагматичний підхід.

Що передбачає "економічний безвіз"

Нагадаємо, "економічний безвіз" стосується експорту українських фруктів та овочів, на які поширюється система вхідних цін. А також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Востаннє ЄС продовжував "економічний безвіз" у травні 2023 року. Він діє до червня 2024 року.