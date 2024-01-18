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Україна працює над продовженням "економічного безвізу" з ЄС: питання обговорять з Польщею

Київ, Четвер 18 січня 2024 17:49
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Україна працює над продовженням "економічного безвізу" з ЄС: питання обговорять з Польщею Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що Євросоюз продовжить "економічне безвіз". Цю тему обговорять під час візиту прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава українського уряду нагадав, що завдяки "економічному безвізу" український бізнес зможе і надалі продавати свої товари до країн ЄС без будь-яких квот, мит чи тарифів.

За словами Шмигаля, наша країна очікує на конструктивну позицію з цього питання серед сусідів.

"Говоритимемо про це з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час його запланованого візиту в Україну цього місяця", - зазначив він.

Глава українського уряду нагадав, що припинення блокади кордону з боку Польщі демонструє здатність знаходити спільну мову у всіх важливих для країн питаннях. Це можливо, коли першому місці не політична доцільність чи популізм, а прагматичний підхід.

Що передбачає "економічний безвіз"

Нагадаємо, "економічний безвіз" стосується експорту українських фруктів та овочів, на які поширюється система вхідних цін. А також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Востаннє ЄС продовжував "економічний безвіз" у травні 2023 року. Він діє до червня 2024 року.

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