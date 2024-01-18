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Украина работает над продлением "экономического безвиза" с ЕС: вопрос обсудят с Польшей

Киев, Четверг 18 января 2024 17:49
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Украина работает над продлением "экономического безвиза" с ЕС: вопрос обсудят с Польшей Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что Евросоюз продлит "экономический безвиз". Эту тему обсудят в ходе визита премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава украинского правительства напомнил, что благодаря "экономическому безвизу" украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в страны ЕС без любых квот, пошлин или тарифов.

По словам Шмыгаля, наша страна ожидает конструктивной позиции по этому вопросу среди соседей.

"Будем говорить об этом с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время его запланированного визита в Украину в этом месяце", - отметил он.

Глава украинского правительства напомнил, что прекращение блокады границы со стороны Польши демонстрирует способность находить общий язык во всех важных для стран вопросах. Это возможно, когда на первом месте не политическая целесообразность или популизм, а прагматический подход.

Что предусматривает "экономический безвиз"

Напомним, "экономический безвиз" касается экспорта украинских фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен. А также сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты.

Последний раз ЕС продлевал "экономический безвиз" в мае 2023 года. Он действует до июня 2024 года.

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