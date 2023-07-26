Україна працює над продовженням дії закону про ленд-ліз, - посол Маркарова

Україна сподівається на продовження Сполученими Штатами безкоштовної військової допомоги Києву. Однак опція з ленд-лізом також розглядається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю посла України у Вашингтоні Оксани Маркарової " Радіо Свобода ".

"Наприкінці вересня закінчується дія законопроекту про ленд-ліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо, над продовженням терміну дії цього закону", - повідомила посол.

За її словами, у Білому домі вже майже схвалили продовження дії закону "Зараз із Сенатом працюємо", - сказала вона.

"Знову ж таки, сподіваємося, що нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам грантові кошти у додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важливо, щоб вона також залишалася можливою. Тому така комплексна робота зараз по всіх напрямках", - розповіла Маркарова.

Ленд-ліз

Закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Серед іншого, він розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

Водночас США не надавали Україні зброї за ленд-лізом, оскільки в цьому не було потреби. Уся допомога виділялася безкоштовно. За даними Пентагону, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Вашингтон надав Києву військову допомогу на 43 млрд доларів.