Україна працює над можливістю розблокувати чорноморські порти для всіх видів вантажів

"Дунайські порти здатні взяти на себе лише частину вантажопотоку, і без "глибокої води" в морському експорті не обійтись ні агрортрейдерам, ні вантажовласникам промислових вантажів, чиї можливості штучно обмежені пропускною здатність та невеликими глибинами портів Дунайського регіону", - йдеться в статті.

Автори також нагадали, що прецедент роботи зернового коридору в форматі "без Росії" вже був: судна через Босфор як на вхід, так і на вихід з українських портів продовжували ходити, а без представників Росії комісія працювала краще та швидше. Наразі є всі можливості повторити цю схему.

"Звичайно, існують ризики провокацій та обстрілів зі сторони Росії, а компанії можуть відмовитись від страхування суден. Але питання страхування Україна вирішила, і навіть в Брюсселі сказали, що можуть підтримати і гарантувати, у разі пошкодження судна чи товару, страхування. Водночас є і план Б, який передбачає роботу коридору без Росії. Цей план Б дасть змогу повноцінно відновити роботу портів - працювати не тільки на експорт, а й приймати імпорт, та розширити номенклатуру вантажів", - пише ЦТС.

За інформацією аналітиків, наразі влада розглядає два основні можливі варіанти так званого плану Б.

Перший - відновлення цивільного судноплавства по всім видам вантажів без згоди Росії, але в партнерстві з Туреччиною.

Другий - самостійне відновлення судноплавства, і тут мета - провести не одне-два судна, а зробити роботу коридору постійною та стабільною, тому важлива безпекова складова. Зараз вона відпрацьовується.

"Така можливість дійсно є, але вона повинна бути ретельно опрацьована: це не тільки комерційні і логістичні питання, а й безпекові, бо країна знаходиться у стані війни. Коли і яким чином можна буде працювати за альтернативним сценарієм - ми скажемо, коли всі структури, які причетні до цього процесу, будуть готові", - додав заступник міністра оновлення України Юрій Васьков.

Нагадаємо, Росія погрожує вийти із зернової угоди після 18 липня. У МЗС України такий сценарій назвали "найбільш вірогідним". Водночас українська та міжнародна бізнес-спільнота закликали світ не погоджуватися на російський шантаж, і розблокувати українські порти для всіх видів експорту.