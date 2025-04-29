Україна прагне розширити безпекову співпрацю в межах Тримор’я: Зеленський назвав 3 напрями

"Ми всі побачили, що сталося з нашими друзями в Іспанії та Португалії - серйозна енергетична криза. Обидві країни були на межі блекауту. На щастя, їм вдалося відновити більшість електропостачання. Але сам факт того, що такий масштабний збій може статися, - це виклик. Виклик, на який ми маємо відповісти. І відповісти разом", - зазначив Зеленський у своєму виступі на саміті Тримор'я.

Президент додав, що війна навчила Україну не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Вона має унікальні знання та досвід і готова ними ділитися з партнерами у тіснішій співпраці.

"Нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я", - запропонував Зеленський.

Три головні напрямки співпраці

Зеленський також визначив три ключові напрямки, за якими має здійснюватися співпраця країн у цьому форматі. По-перше, головна увага має бути зосереджена на енергетиці.

"Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", - зазначив глава держави.

По-друге, за його словами, необхідно забезпечити резервне живлення, щоб було більше способів підтримувати одне одного.

"Енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку - уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації", - наголосив Зеленський.

А третім напрямком співпраці має стати транспорт:у регіоні Тримор'я слід покращити логістику.

"Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря - на випадок, якщо щось станеться в регіоні", - додав президент.

Але щоб усі ці три напрямки справді надійно працювали, Україні потрібен стабільний мир, резюмував Зеленський.