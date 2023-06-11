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Україна повернула з російського полону ще 95 захисників

Фото: Україна повернула з російського полону ще 95 захисників (t.me/ermaka2022)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з РФ повернула додому 95 захисників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники", - повідомив він.

За його словами, додому повернулися полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

"Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато наших перебували в полоні пораненими", - повідомив Єрмак.

У координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділу "Ахмат".

При цьому у штабі додали, що серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи".

Фото: Україна повернула з російського полону ще 95 захисників(t.me/Koord_shtab)

Обмін полоненими

Місяць тому президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 - мирні жителі.

Також Зеленський говорив, що існують категорії людей, яких особливо складно повертати з полону, і це не лише військові. За його словами, мова йде про цивільних.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України