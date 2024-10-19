Україна повернула з російського полону 95 захисників, - Зеленський

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину... Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", - зазначив він.

У свою чергу Дмитро Лубінець повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону вдалося повернути 3767 українців. Зокрема, сьогодні відбувся 58-й обмін. Також він уточнив, що наразі всі українці потребують фізичної та психологічної реабілітації.

"Щоб зафіксувати стан повернутих, на місці обміну перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони також інформують оборонців про їхні права надалі, зокрема на реабілітацію, соціальну та медичну допомогу. Це важливий аспект нашої роботи", - написав він.

Також Лубінець уточнив, що обмін відбувся за посередництва ОАЕ.

"Спільно з іншими державними органами працюємо кожного дня, щоб повернути всіх наших людей додому. Вдячний Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Обʼєднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, СБУ та іншим держорганам за роботу. Обмін відбувся за посередництва ОАЕ", - додав він.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими теж підтвердив, що з російського полону вдалося звільнити 95 захисників України.

Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи Росії та були "засуджен": 28 людей до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

"Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів", - уточнили у штабі.