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Україна повернула з російського полону 100 захисників

Фото: Україна повернула з російського полону 100 захисників (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Україна провела черговий обмін полоненими з Російською Федерацією. В результаті додому повернулися 100 захисників.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі - наші, усі  знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо", - написав Зеленський.

За даними Координаційного штабу, серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

 Фото: Україна повернула з російського полону 100 захисників (facebook.com/zelenskyy.official)

"Усі визволені - рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 - оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках", - сказано у повідомленні.

Також відомо, що з російського полону вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", та рідних братів Миколу та Романа. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому - 20. 

"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць", - пише Координаційний штаб.

У відомстві заявили, що при поверненні українців із полону посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

Попередній обмін полоненими

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 31 січня. У його ході на Батьківщину повернулося 207 українців.

Як уточнював керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, з полону повернули: воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції. Серед них були захисники Маріуполя, які перебували на "Азовсталі", острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків.

Це був 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути 3035 людей, розповідав тоді президент Володимир Зеленський.

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