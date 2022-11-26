Україна повернула з полону ще 12 людей. Серед них військові та цивільні (фото, відео)

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - написав Єрмак.

За його словами, додому повертаються воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

Також Єрмак додав, що за останній тиждень вдалося повернути з російського полону 98 українців.

Обновлено (15:31)

За даними головного управління розвідки МО України, звільнені з полону належать до наступних підрозділів:

Донецький прикордонний загін,

1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,

35-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,

2-й окремий стрілецький батальйон Тероборони,

1-й окремий батальйон Феодосії морської піхоти,

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому – 47 років. Щонайменше п'ятеро зі звільнених мають поранення чи хвороби.