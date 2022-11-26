Україна повернула з полону ще 12 людей. Серед них військові та цивільні (фото, відео)

Україна повернула з російського полону ще 12 людей. Серед них дев'ять військових та троє цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника ОП Андрія Єрмака.
"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - написав Єрмак.
За його словами, додому повертаються воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.
Також Єрмак додав, що за останній тиждень вдалося повернути з російського полону 98 українців.
За даними головного управління розвідки МО України, звільнені з полону належать до наступних підрозділів:
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому – 47 років. Щонайменше п'ятеро зі звільнених мають поранення чи хвороби.
Нагадаємо, декілька днів тому відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді додому повернулися ще 50 українських захисників.
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