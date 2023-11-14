Україна повернула з окупації чотирьох дітей з сім'ями

За його словами, весь минулий рік в окупації двоє з цих дітей навчалися в українській школі онлайн. Але потім російські солдати почали погрожувати батькам, що заберуть дітей та відберуть будинок, тож родина була змушена віддати їх до російської школи.

Фото: діти повернулися з окупації (t.me/Mykola_Kuleba)

Кулеба уточнив, що там дітей зобов'язали огорнутись російським прапором і ходити в ньому до кінця уроків. У коридорах школи постійно були солдати зі зброєю, які забирали учнів на "виховні бесіди" за українську мову.

Засновник Save Ukraine додав, що сім'ї вже перебувають у безпеці. Вони пройдуть психологічне відновлення.

Повернення дітей із окупації

Нагадаємо, росіяни знущаються з українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначав мер Мелітополя Іван Федоров, вони змушують дітей співати гімн Росії та керувати безпілотниками.

Водночас Україна повертає дітей з окупації. На початку жовтня стало відомо, що повернули 19 дітей.