Україна повернула з окупації чотирьох дітей з сім'ями

Українська організація Save Ukraine змогла повернути з тимчасово окупованих територій чотирьох дітей разом з їхніми сім'ями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Save Ukraine Миколу Кулебу у Telegram.
За його словами, весь минулий рік в окупації двоє з цих дітей навчалися в українській школі онлайн. Але потім російські солдати почали погрожувати батькам, що заберуть дітей та відберуть будинок, тож родина була змушена віддати їх до російської школи.
Кулеба уточнив, що там дітей зобов'язали огорнутись російським прапором і ходити в ньому до кінця уроків. У коридорах школи постійно були солдати зі зброєю, які забирали учнів на "виховні бесіди" за українську мову.
Засновник Save Ukraine додав, що сім'ї вже перебувають у безпеці. Вони пройдуть психологічне відновлення.
Нагадаємо, росіяни знущаються з українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Як зазначав мер Мелітополя Іван Федоров, вони змушують дітей співати гімн Росії та керувати безпілотниками.
Водночас Україна повертає дітей з окупації. На початку жовтня стало відомо, що повернули 19 дітей.
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