Україна повернула дитину, яку росіяни примусово депортували з Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Нарешті вдома. Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава", - повідомили в Мінреінтеграції.

За даними міністерства, хлопець навчався у Маріуполі та зростав без батьків. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.

"Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва", - розповіли в міністерстві.

Фото: Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук та В’ячеслав (t.me/minre_ua)

Мінреінтеграції висловило щиру вдячність усім, хто долучився до повернення дитини. Зокрема,

Міністерству закордонних справ України;

Службі у справах дітей Деснянського району м. Києва;

головному спеціалісту відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліні Долженко;

програмному директору "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар’ї Касьяновій;

а також "Українській мережі за права дитини";

Що робити, якщо ви стали свідком примусової депортації

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.

Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо, у квітня в Україну повернулись 24 дитини, яких депортувала Росія. Волонтери розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.

Також ми писали, що нещодавно, до України вдалось повернути 6-річну доньку військових, які потрапили в полон в рідному Маріуполі, захищаючи його від росіян.

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