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Україна потребує зброї - якісної і у великих кількостях, - Столтенберг

Середа 01 листопада 2023 00:29
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Україна потребує зброї - якісної і у великих кількостях, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Війна Ізраїлю та ХАМАС не повинна послабити підтримку союзниками України. Натомість, наша держава потребує зброї - "якісної та у великій кількості".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація - це не мир", - заявив Столтенберг.

Він додав, що мужність та сміливість, з якими воюють українці, не зупиняє бомби та не перехоплює ракети.

"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - сказав він.

Підтримка НАТО України

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО відбувся "Рамштайн-16", на якому вперше виступив президент України Володимир Зеленський.

Партнери надали нові пакети військової підтримки, що включають системи ППО, боєприпаси та артилерійські снаряди, зимову форму, засоби для розмінування.

Бельгія та Данія погодилися передати Україні винищувачі F-16, які, як очікуються, прибудуть до України навесні 2024 року. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що потрібен час на навчання пілотів та персоналу з обслуговування винищувачів. Загалом 11 країн анонсували пакети допомоги Україні.

Пізніше Столтенберг заявив, що оборонна промисловість НАТО має три головні завдання - підтримати Україну, вирішити оборонні потреби союзників та утримати Альянс на вістрі технологічного прогресу.

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