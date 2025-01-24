Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними, - заява "УДАРу"

"В спробах перекласти відповідальність за прорахунки у війні, влада не має права вдаватися до найгірших методів. Затримання генералів створює небезпечний прецедент. Це пряма загроза здатності армії протистояти ворогу", - йдеться в заяві УДАРу.

Таким чином в УДАРі відреагували на затримання генералів за звинуваченням у провалі оборони Харківщини.

В партії зазначають, що розслідуванням справ щодо військових не мають займатися цивільні суди. Це мали б робити спеціалізовані органи військової юстиції.

"Такі системи давно функціонують у країнах НАТО. Але в Україні влада блокує створення військової юстиції, незважаючи на гостру необхідність її запровадження. Центральна влада має нарешті припинити зволікання з реформою військової юстиції та надати армії необхідні інструменти для захисту не лише нашої держави, але й самих військових від політично вмотивованих переслідувань", - наголосили в УДАРі.

Сьогодні Україна як ніколи потребує єдності, довіри і підтримки своїх захисників, підкреслили в "УДАРі Віталія Кличка".

"Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними. Керівництву держави слід, нарешті, почати діяти відповідально і зважати на наслідки своїх рішень для національної безпеки. Україна переможе, але лише тоді, коли кожен воїн буде знати, що його цінують, захищають і справедливо оцінюють його дії. Коли буде відчувати єдність і бачити у владі не ворога, а партнера", - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що СБУ та ДБР затримали трьох генералів, які відповідали за оборону Харківщини під час наступу російських військ у 2024 році. Також стало відомо про затримання екскомандира 155 бригади начебто за те, що він не реагував на самовільне залишення військової частини бійцями.