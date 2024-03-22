Україна потребує міжнародної допомоги щодо розбудови центрів травми та реабілітації, - Довгий

У Брюсселі відбулася перша спільна зустріч комітету здоров’я нації Верховної ради та підкомітету з питань громадського здоров’я медичного Комітету Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олеся Довгого.

Україну представляли: голова комітету – Михайло Радуцький та члени комітету - Олесь Довгий, Валерій Дубіль, Яна Зінкевич та Ольга Стефанишина, а також заступниця міністра охорони здоров’я України Марина Слободніченко.

Голова підкомітету з питань медичного страхування Олесь Довгий, автор ініціативи "РеабіЦентр", звернувся до європейських парламентарів з проханням про консультаційну підтримку, придбання сучасного обладнання та навчання фахівців з реабілітації у європейських медичних установах.

Також парламентар повідомив про те, що під час війни українські лікарі обʼєдналися в Асоціацію хірургії пошкоджень та реабілітації АSIR, метою якої є запровадження професії "Хірург пошкоджень" і створення єдиної системи "Центрів травми".

"Україна – європейська держава. Переважна більшість поранених українських бійців після якісної реабілітації повертається на фронт, щоб надалі захищати українські кордони та весь цивілізований світ. Тому ми маємо зробити усе для того, аби медична допомога була вчасною та якісною", - констатував Довгий.

Зі свого боку європейські парламентарі цікавилися питаннями організації лікування пацієнтів в умовах війни, в тому числі в зоні ведення бойових дій, доступу українців до психологічної допомоги, вирішення проблем із кадровим дефіцитом у медицині, а також достатності гуманітарної допомоги, що надається Україні країнами ЄС.

Голова підкомітету з громадського здоров'я Європейського парламенту Адам Жарубас запевнив українських колег у безпрецедентній підтримці України на шляху до членства в ЄС з боку Європейського парламенту: "У нашому підкомітеті ми розуміємо, що повинні мобілізуватись, щоб допомогти Україні розробити ще потужнішу систему охорони здоровʼя".

І надалі російська війна продовжує нищити критичну інфраструктуру й основні служби української медичної галузі. Так, станом на 11 березня 2024 року ворогом пошкоджено 1740 медзакладів, з них 203 - зруйновані повністю.