Україна потребує до 30 млрд доларів щорічних інвестицій у наступні 10 років, - Шмигаль

Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій від партнерів наступні 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Багатосторонньої координаційної платформи донорів у межах Конференції відновлення в Берліні.

За його словами, найперший пріоритет платформи донорів - фінансова стабільність України.

"Для нас важливо, аби підтримка партнерів була прогнозованою, ритмічною та стабільною. Нам потрібні відбудова, доступ до зовнішніх ринків та покращення логістики. Нам потрібні зовнішні інвестиції та трансфер технологій від наших партнерів. Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд України запустив низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект.

"Минулого року ВВП відновився на 5,3%. За перші 4 місяці цього року зростання на 4,4%. Відбувається збільшення експорту та інвестицій", - розповів він.

Шмигаль також наголосив, що одним із пріоритетів зараз має стати передача російських заморожених суверенних активів для стійкості та відновлення України.

За його словами, для швидкого економічного відновлення в умовах війни Україні також важливо встановити довгостроковий, до 2027 року, план системної фінансової підтримки. І саме координаційна платформа має стати майданчиком, де буде розроблено такий план для забезпечення макроекономічної стабільності України.

Окрім того, прем'єр зазначив, що після безпрецедентних ударів Росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор.

"Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми", - додав Шмигаль.