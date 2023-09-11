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Україна посилює свою енергонезалежність замінюючи російське ядерне паливо, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна продовжує курс на зміцнення енергетичної незалежності і показує світові приклад того, як можна усунути державу-терориста - Росію з ринків ядерних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Він повідомив, що у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК "Енергоатом". Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва. 

"Величність цього дня - це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці", - сказав він. 

Галущенко додав, що контракт на постачання відповідних паливних збірок ВВЕР-440 було укладено ще у вересні 2020 року в присутності президента України Володимира Зеленського. Отже, Україна ще до початку повномасштабного вторгнення взяла чіткий курс на позбавлення залежності від Росії в ядерній галузі. 

"І те, що нам вдалося зробити це настільки швидко, - великий успіх і значне підґрунтя для нашої подальшої співпраці з компанією Westinghouse, яка тільки розширюється. Це великий день для української енергетики, для нашого співробітництва із США і Швецією, де розташований відповідний завод", - наголосив міністр. 

Нагадаємо, з 2024 року ядерним паливом компанії Westinghouse мають бути забезпечені усі ядерні реактори в Україні. 

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Російська ФедераціяГерман Галущенко